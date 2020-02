Unilever: Unternehmen wagt Kategoriewechsel

Mit der neuen Marke me Food soll eine junge, urbane und umweltbewusste Zielgruppe angesprochen werden.

–

Das Jahr 2019 brachte für Unilever starkes Umsatzwachstum. 90 Millionen Euro konnten erwirtschaftet werden. Vor allem im Snacking-Segment wurden Marktanteile dazu gewonnen und die Marktführerschaft von Knorr wurde weiter ausgebaut. Top-Seller war auch letztes Jahr die Goldaugen Rindersuppe.

Eva ist eine trendbewusste Frau der Generation "Millennial". Sie schätzt eine gute Work-Life-Balance, legt ihren Fokus auf Wohlbefinden, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein und nimmt sich oft eine Auszeit – eine sogenannte "me-time".So sieht sie aus. Die Persona der neuen Marke me Food, in der ein Jahr Entwicklungszeit steckt. Ab Woche zehn mischt die Kombi aus Würzbasen und Suppen in der bunten und, zwecks Verpackungsmüll, kleineren Packung das Trocken-Convenience-Regal auf. Die Konzepte zu den Produkten wurden gemeinsam mit verschiedenen Influencern entwickelt. Das Motto dabei: Foodkonzept im DreiklangGenuss, Lifestyle und Nachhaltigkeit. Die neuen Produkte sind aus 100 Prozent natürlichen Bio-Zutaten hergestellt und sowohl für Vegetarier als auch für Veganer geeignet.