Unimarkt Gruppe: Myflexbox jetzt bei Unimarkt

Lukas Wieser, Head of Partnerships and Sales von Myflexbox, Andreas Haider, Eigentümer und GF Unimarkt Gruppe, Jonathan Grothaus, Head of Product and Strategy von Myflexbox.

Der Einkauf bei zwei Filialen des oberösterreichischen Händlers kann nun mit dem Empfang oder Versand von Paketen kombiniert werden.

Bei zwei Standorten des Lebensmittelhändlers Unimarkt in Steyr in Oberösterreich (Aschacher Straße 25) und in Judendorf-Straßengel in der Steiermark (Hauptplatz 3) befindet sich nun eine Myflexbox - weitere Standorte sind in Planung. Mit den intelligenten Lockern des Corporate Start-ups der Salzburg AG können Kunden abhängig vom Dienstleister Pakete und Waren abholen und sogar retournieren – rund um die Uhr, flexibel und kontaktlos. Außerdem lassen sich die smarten Abholstationen zur indirekten Warenübergabe nutzen und sind deshalb auch für lokale Händler interessant.