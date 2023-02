Unimarkt: Mehr Köpfchen im Sackerl

Too Good To Go

Too Good To Go kooperiert bereits mit vielen Handelsketten, so auch mit Unimarkt. Doch gemeinsam mit dem oberösterreichischen Unternehmen wurde nun an einigen Effizient-Schrauben gedreht.

Verkaufen, was sonst weggeworfen wird, dabei neue Kunden erreichen, vielleicht auch Zusatzkäufe generieren, Abschreibposten minimieren. Neben der Verringerung von Food Waste generell liegen die Argumente, mit Too Good To Go zu kooperieren, auch für Unimarkt auf der Hand. Denn gerade Supermärkte sind ein wichtiger Partner für das Unternehmen das heuer in Österreich in sein viertes Bestehungsjahr schreitet. Georg Strasser, Country Manager von Too Good To Go: "Supermärkte sind wichtige Partnerbetriebe für uns, weil wir damit flächendeckend auch kleinere Gebiete und ländliche Regionen erreichen und ein breites Angebot für unsere Userinnen und User ermöglichen. In unserer Kooperation mit Unimarkt zeigt sich zudem, wie effektiv und erfolgversprechend es ist, auch im Bereich der Lebensmittelrettung Angebote zu optimieren und laufend zu verbessern." So konnten in Oberösterreich mit knapp 800 Partnerbetrieben bereits über 940.000 Überraschungssackerl gerettet werden. "Lebensmittelrettung ist keine urbane Lösung, sondern bereits in allen Bundesländern in ganz Österreich angekommen", ist Strasser überzeugt.