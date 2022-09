Unito Gruppe: Otto Österreich feiert 30er

Unito/Georg Aufreiter

Michael Otto, Vorsitzender des Konzern-Aufsichtsrats der Unito-Gruppe

Der Versandhändler legt zum Jubiläum solide Geschäftszahlen vor. Ein Großteil vom Umsatz wird online generiert.

Mit der Übernahme des Versandhauses "Moden Müller" startete die Otto Group 1992 in Österreich. Seither hat sich viel getan, einer der rückblickend wichtigsten Meilensteine war der Start des Onlineshops 1998, der seither jährlich um durchschnittlich 24 Prozent gewachsen ist. Heute erwirtschaftet die Unito Group in allen 30 bedienten Märkten einen Umsatz von 16,1 Milliarden Euro - davon entfallen 12,1 Milliarden Euro rein auf den Onlinehandelsumsatz. In Österreich hat der Versandhändler im vergangenen Jahr 100 Millionen Euro Umsatz gemacht.

Zum Portfolio des Konzerns zählen neben der Onlineplattform auch die Plattform About You sowie Markenkonzepte (Bonprix, Crate and Barrel, Witt) und Handelskonzepte (Baur, Freemans Grattan, Limango). Im stationären Bereich ist man mit Frankonia, Mytoys und Manufactum vertreten. Dazu kommen Services wie von Hermes, Finanzdienstleistungen von EOS und Hunderte von Beteiligungen an Start-ups. So kommen insgesamt 43.000 Mitarbeitende zusammen. In Österreich ist die Unito Group mit Otto Österreich, Universal, Quelle und Lascana tätig.

Zukunft vor Augen Michael Otto, Vorsitzender des Konzern-Aufsichtsrats, sagt zu dem Jubiläum des Österreich-Ablegers: "Von den früheren großen Katalogversendern ist die Otto Group mit ihren Marken der letzte, der überlebt hat. Ich bin als CEO mit meinem jeweiligen Technikvorstand ab den 1980ern regelmäßig in die USA gereist, um zu sehen, an welchen technologischen Entwicklungen gearbeitet wird. Zentral für unseren Erfolg ist, dass wir Technologie zu einem frühen Zeitpunkt für den Nutzen der Kundinnen und Kunden eingesetzt haben."