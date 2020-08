Die Allianz Österreich ist neuer Partner des jö Bonus Clubs.

Ab sofort können jö Mitglieder beim Abschluss ausgewählter Versicherungsprodukte Ös sammeln. Grund dafür ist die neue Kooperation mit der Allianz Österreich, einer der größten Versicherungsunternehmen hierzulande. Inbegriffen sind neben Sachversicherungen, wie der KFZ-, Haushalts- und Eigenheim-, Unfall-, Tier- sowie der Laptop- bzw. Handyversicherung auch kapitalbildende Lebensversicherungen. In einem nächsten Schritt wird es möglich sein, Ös auch bei der Allianz Österreich einzulösen."Für unsere Kunden ist die jö Karte mittlerweile ein wertvoller Begleiter und wird bereits über 800.000 mal am Tag verwendet. Es ist uns damit ein großes Anliegen, unser Netzwerk mit interessanten Partnern zu erweitern, welche für den Alltag unserer Kunden von großer Bedeutung sind. Daher freuen wir uns, dass mit der Allianz Österreich eines der größten Versicherungsunternehmen in Österreich nun jö Partner ist", so Mario Günther Rauch, Geschäftsführer des jö Bonus Clubs und Ulrike Kittinger, ebenfalls Geschäftsführerin des jö Bonus Clubs, ergänzt: "Relevante Vorteile und Angebote für jede Situation im Alltag – das ist es, was sich unsere Kunden wünschen. Mit der Allianz Österreich konnten wir ein Unternehmen gewinnen, welches schon jetzt ein wichtiger und verlässlicher Begleiter im Leben unserer Kunden ist."