Unser Ö-Bonus Club: Transparenz für jö

Profi am Werk

Dem fügt Mario Günther Rauch, Geschäftsführer des jö Bonus Clubs, hinzu: "Kunden vertrauen jö ihre Daten an und erwarten im Gegenzug persönliche Vorteile, aber auch einen sorgsamen Umgang mit ihren Daten. Mit der Etablierung der unabhängigen Datenschutzexpertengruppe wollen wir noch mehr Verlässlichkeit, Transparenz und Objektivität im Umgang mit personenbezogenen Daten schaffen und unseren Mitgliedern ein gutes und sicheres Gefühl geben, wenn sie dem jö Bonus Club ihre personenbezogenen Daten anvertrauen. Mit Dr. Knyrim haben wir dazu auch einen der führenden österreichischen Experten auf diesem Gebiet als Vorsitzenden der Gruppe gewinnen können."Geleitet wird die Gruppe von Dr. Rainer Knyrim, Anwalt für Datenschutzrecht, Verfassungs­recht und Grund­rechte, Verwaltungs­recht und IT-Recht. Weitere Mitglieder der Gruppe sind Mag. Dr. Wolfgang Goricnik (Arbeiterkammer), Mag. Viktoria Haidinger (WKO), die Rechtsanwältin Mag. Marija Križanac, der Unternehmensberater Dr. Gerhard Kunnert und Christoph Wenin, Datenschutzbeauftragter von Rewe International. Knyrim sagt zu seiner neuen Position: "Der jö Bonus Club ist mit dieser Maßnahme auch eines der ersten österreichischen Unternehmen, welches eine Empfehlung des Europäischen Datenschutzausschusses umsetzt. Dieser empfiehlt in seinen Leitlinien für Transparenz gemäß der DSGVO, mit Vertretern der Verbraucherschutzverbände und sonstigen Experten auf dem Gebiet des Datenschutzrechts in Dialog zu treten, um größtmögliche Transparenz bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu erzielen."Wie eine Kundenumfrage ergeben hat, ist 95 Prozent ein vertrauensvoller Umgang mit den Daten wichtig, 92 Prozent wollen nicht, dass personenbezogene Daten Dritten zugänglich gemacht werden. Der jö Bonus Club macht die erhobenen Kundendaten allen Partnern zugänglich, bei denen die entsprechenden Kunden zumindest einmal eingekauft haben. An Drittparteien werden diese Informationen nicht weiterverkauft, zudem befinden sich die verwendeten Rechenzentren in der EU. Mittlerweile kann der im Mai 2019 gestartete jö Bonus Club 3,8 Millionen Mitglieder vorweisen.