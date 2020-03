Vapiano: Neues Menü

Der Systemgastronom präsentiert seine überarbeitete Speisekarte für Österreich mit Altbewährtem aber auch 20 neuen Gerichten, darunter zahlreiche fleischfreie Variationen.

Vapiano: Neue Speisekarte

Vapiano Eine von drei neuen Bowls: Quinoa Bowl Salmon Vapiano Gnocchi di Pomodoro und Gnocchi di Gorgonzola erweitern die Speisekarte. Vapiano Eine Vielzahl an vegetarischen und veganen Gerichten sind ergänzt worden. Darunter die Pasta Pesto Basilico.

Alle 17 Restaurants der gastronomischen Lifestylemarke Vapiano starten mit einer neuen Speisekarte in den Frühling. Besonders auffallend sind dabei die zahlreichen vegetarischen und veganen Gerichte, um die Pizza, Pasta und Co. erweitert wurden. Außerdem gibt es fortan Quinoa-Bowls, herzhafte Gnocchi, Mehrkornpizzateig sowie Variationen mit Burrata."Ob Pasta Bolognese, Carbonara, Rucola-Pizza oder der Reef’N Beef-Salat – die bewährten Lieblingsgerichte unserer Gäste sind auf der Speisekarte ebenso zu finden, wie eine Reihe an neuen Highlights, die vielseitigen Genuss versprechen. Flexitarier und Fleischtiger an einem Tisch versammeln – genau das soll uns mit der neuen Speisekarte gelingen", erklärt Philipp Zinggl, Geschäftsführer von Vapiano Österreich.