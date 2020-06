Vatertag/WK Wien: Rund 40 Euro für Papa

Ob Textilien, Parfümerie oder Werkzeuge – durchschnittlich geben die Wiener 30 bis 40 Euro für Väter, Schwiegerväter, Großväter oder die eigenen Partner, die selbst Väter sind, aus.

Lokale Wirtschaft stärken

Die Top-Renner zum Vatertag

Der Vatertag am 14. Juni rückt näher und der Wiener Handel nutzt den Feiertag für einen Appell: "Wiener Handel braucht Impulse! Lokaler Einkauf wichtiger denn je“ so Rainer Trefelik, Obmann der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Wien.Neben gemeinsamen Ausflügen, Restaurantbesuchen, Feiern oder Familientreffen wird gerne auch ein Geschenk überreicht. Die Zahlen der letzten Jahre zeigen, dass sich die Beschenkten über Präsente mit einem durchschnittlichen Wert von 30 bis 40 Euro freuen dürfen. Der prognostizierte Gesamtumsatz liegt bei rund 20 Millionen Euro. Der Vatertag zählt zu den bedeutendsten anlassbezogenen Umsatzbringern des Jahres und hat sich zu einem der wichtigsten ‚Feiertage‘ im Handel entwickelt. „Krisenbedingt ist der Vatertag nach dem Muttertag gerade heuer ein wichtiger Umsatzimpuls für den Wiener Handel“, so Trefelik. Es sei jetzt entscheidender denn je, dass die Wiener in die lokalen Geschäfte kommen und einkaufen. „Jeder Euro, der heimischen Unternehmen zugutekommt, nützt uns allen und rettet Jobs jedes einzelnen von uns.“Ein Hemd oder T-Shirt, ein Parfum, eine Flasche Wein, Grillutensilien, Werkzeug oder Gutscheine bleiben unverändert die beliebtesten Geschenke. Besondere Bedeutung hat der traditionsreiche Tag für den krisengebeutelten Textilfachhandel, der normalerweise zu den Gewinnern des Vatertages zählt. Auch der Lebensmittelhandel, Drogerien, Parfümerien und der Blumenhandel profitieren. „Immer häufiger werden die Männer in der Sprache der Blumen und Pflanzen angesprochen. Gewürzpflanzen fürs Grillen oder Blumengeschenke für den Garten und die Terrasse gehören mittlerweile zu den sogenannten Top-Rennern“, erklärt Trefelik.