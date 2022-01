Veganuary : Fleischfrei ins neue Jahr

Der Januar steht im Zeichen der veganen Ernährung. Einen Monat lang spielen im "Veganuary" fleischlose Alternativen bei vielen Ernährungsbewussten die Hauptrolle. Auf den Zug sind längst Player aus Handel, Industrie und Gastronomie aufgesprungen. Cash hat die interessantesten Fakten, Produkte und Best Practices aus der "Veganuary"-Welt zusammengetragen.

Tierwohl, Klimaschutz und die Gesundheit sind ausschlaggebend für eine vegane und vegetarische Ernährung. Die ideale Möglichkeit, um den täglichen Fleischkonsum zu reduzieren beziehungsweise diesem ganz adé zu sagen, bietet die globale Bewegung des "Veganuary". Und dieser Trend ist nun endgültig auch im D-A-CH-Raum angekommen.



Hindernisse und Mythen

Alternative Ernährung im LEH

SPAR/Johannes Brunnbauer

Lidl Österreich

Hofer

57 Prozent der Frauen geben an, sich darüber bewusst zu sein, dass eine vegane Ernährung besser für die Umwelt ist. Bei den Männer sind es nur 39 Prozent

Ebenso startet Lebensmittelriese Billa mit einer Umfrage zu veganer Ernährung, unter rund 3.000 Personen zwischen 18 und 69 Jahren, ins neue Jahr. Generell planen demnach 17 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher weniger Fleisch zu essen und sechs Prozent wollen ganz auf vegetarische und vegane Ernährung umsatteln. Unter den Befragten sind sechs Prozent Vegetarier oder Veganer zu finden - bei den 18- bis 29-Jährigen ist der Anteil doppelt so hoch (12 Prozent). Gründe für eine rein pflanzlich basierende Ernährung sind vielfältig, so die Umfrage. Für 84 Prozent liegt das Tierwohl an erster Stelle, gefolgt von Klimaschutz (76 Prozent) und Gesundheit (68 Prozent). Aber auch Fitness und persönliches Wohlbefinden seien für 62 Prozent der Befragten ein Grund zum Umstieg.In den vergangenen Jahren hielt sich ein hartnäckiger Mythos in den Köpfen der Menschen, dass vegane Ernährung nicht genügend Nährstoffe liefere. Dieser scheint sich aber, laut Lieferando-Studie aufzulösen, denn: nur noch 41 Prozent der Österreicher befürchtet, durch vegane Ernährung zu wenig Nährstoffe zu sich zu nehmen, während 60 Prozent vegane Ernährung mittlerweile als gesund und nährstoffreich bezeichnet. Interessant der Städtevergleich: In Wien zeigen 43 Prozent der Konsumenten Interesse an veganer Ernährung, während andere österreichische Städte mit 37 Prozent nachziehen. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Essensbestellungen wider. In Wien orderten Lieferando-Nutzer im November 2020 mehr als zweimal so häufig vegane Speisen wie im November des Vorjahres (+105 Prozent), in ganz Österreich stiegen die Bestellungen um 135 Prozent.Auch mangelndes Wissen über vegane Ernährung ist immer noch weit verbreitet und kann eine Hürde für die Umstellung auf vegane Ernährung sein, so die Studienautoren. Das Angebot von lieferando.at solle genau hier ansetzen, sagt Katharina Hauke, Verantwortliche für das Geschäft von lieferando.at: "Wir wollen für vegane Ernährung sensibilisieren, Vorurteile entkräften und den Zugang zu einer veganen Ernährung so einfach wie möglich gestalten." Das bedeute für sie auch, "eine Vielzahl an Gerichten mit Alternativen zu tierischen Produkten anzubieten". Mit der Teilnahme an Veganuary möchte die Plattform ihre Restaurant-Partner ermutigen, zusätzliche vegane Gerichte auf ihre Speisekarte zu nehmen. Dabei geht sie mit gutem Beispiel voran, denn Hauke isst in diesem Monat selbst fleischlos und sei "gespannt, wie ich die Vegan-Challenge meistern werde."Vegane Produkte finden sich längst, vom Trend befeuert, auch in den LEH-Regalen. Billa-Consumer-Vorständin Elke Wilgmann erlebt "es auch in unseren Märkten und im Online Shop ganz stark, dass sich unsere vegane Produktpalette großer Beliebtheit erfreut." Auch ginge es insbesondere bei Ersatzprodukten, wie veganer Lachs oder Thunfisch, Wurst "nicht mehr darum, zu verzichten, sondern darum, unterschiedliches auszuprobieren und Ernährungsweisen und Vorlieben miteinander zu kombinieren", sagt sie.Diesen Monat werden vier verschiedene Varianten von Ja! Natürlich Faschiertem, das rund zur Hälfte aus pflanzlichen Alternativen besteht, bei Billa und Billa Plus erhältlich sein. Auch das vegane Sortiment rund um Vegavita wird ausgebaut.Konkurrent Spar setzt auf veganen Fisch von "Vegan Zeastar", seit Ende 2021 Teil von "Young & Urban by Spar". Das niederländische Start-up kreiert den Geschmack von Lachs und Shrimps aus pflanzlichen Zutaten. Um das fischähnliche Mundgefühl zu erzeugen, verwendet "Vegan Zeastar" für die beiden Sashimi-Varianten Tabiokastärke aus der Maiokwurzel sowie Lein- und Rapsöl. Einmal aufgetaut, können die fischlosen Fische direkt roh verzehrt werden. So sind "Zalmon Sashimi", "Notuga Sashimi", "Crispy Lemon Shrimpz" und "Kalamariz" bei Spar, Eurospar und Interspar erhältlich. Die Produkte sind nunmehr Teil einer rund 1.200 großen veganen Produktfamilie bei Spar. Die eigene Spar-Marke, "Spar Veggie" zählt derzeit 90 Produkte allein.Auch die heimischen Diskonter bieten längst vegane Produkte in ihrem Sortiment. Aktuell hat Lidl 180 vegane Produkte in den Regalen, bis 2025 soll das vegane Sortiment auf 400 Produkte ausgebaut werden, heißt es aus dem Unternehmen. Den Veganuary feiert der Diskonter mit vielen klimaneutralen veganen Spezialitäten der Eigenmarke "Vemondo", darunter saftige Burgerpatties, Schnitzel und vieles mehr.Ein breites Sortiment zum "Veganuary" bietet auch Hofer. Hier sind die rein pflanzlich hergestellten Produkte sogar mit dem Gütesiegel der Europäischen Vegetarier-Union "v"-Label gekennzeichnet. Zum veganen Sortiment des Diskonters gehören unter anderem Just Veg! Pfefferfilet, Burger oder Pulled Chunks, Fischstäbchen, aber auch vegane Aufstriche der Marke "Zurück zum Ursprung".Der Großhändler Transgourmet setzt neuerdings auf 1.000 vegane und vegetarische Produkte und Zutaten unter einem Dach. So geht der Gastro-Großhändler mit der neuen Konzeptmarke "Transgourmet Plant-based" neue Wege und subsummiert vegane und vegetarische Produkte aus Eigenmarken und Markenartikeln. Das neue Konzept sei "die logische Antwort auf den Trend zu fleischreduzierter oder fleischfreier Ernährung", sagt Thomas Panholzer, Geschäftsführer von Transgourmet Österreich. Die Initiative soll in mehreren europäischen Ländern ausgerollt werden. Im Kernsortiment umfassen die rund 1.000 Artikel Fleischalternativen, Fleischersatzprodukte sowie Milch- und Fischalternativen ebenso wie Convenience-Artikel, Suppen, Salate, Hülsenfrüchte, Nüsse und Trockenobst, aber auch Teig- und Backwarten, Fette, Essige, Öle und Desserts und Süßwaren.