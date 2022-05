Der MMM-Club Österreich lädt am 9. Juni ins Wiener Arcotel Wimberger zur MMM-Fachtagung, die wieder als Präsenzveranstaltung stattfindet. Namhafte Speaker aus Politik, Wissenschaft und Handel beleuchten die aktuelle Situation mit allen Herausforderungen und geben Einblicke in die neuesten Trends im Handel.

Ernst Kainerstorfer Finanzminister Magnus Brunner über "Moderne Steuer- und Entlastungspolitik für Aufschwung und Wohlstand" 1/9 Teilen Intersport Österreich Thorsten Schmitz, Geschäftsführer Intersport Österreich, zu "Hybridisierung als Erfolgskonzept für den stationären Einzelhandel" 2/9 Teilen Rewe Group Markus Kuntke, Leiter Trend- und Innovationsmanagement der Rewe International stellt "Trends und Innovationen: Formen des neuen Handels" vor. 3/9 Teilen Evi Huber Martin Schwarzbartl, Compliance Manufaktur GmbH, zum Thema "In den Fängen der Behörde: Die Befragung" 4/9 Teilen petsche pollak attorneys at law/Stefan Gergely Andreas Pollak, petsche pollak attorneys at law, zu: "Hausdurchsuchung: Der ungebetene Besuch" 5/9 Teilen JKU - Johannes Keppler Universität Linz/Natascha Zickbauer Ernst Gittenberger und ... 6/9 Teilen Paul Stead ... Christoph Teller (Johannes Kepler Universität Linz) präsentieren die IHaM-Analysen zu aktuellen Entwicklungen im Handel. 7/9 Teilen Fairtrade Österreich/Dominik Schallauer Fairtrade-Österreich-Geschäftsführer Hartwig Kirner zum "Megatrend - ökologische und soziale Nachhaltigkeit" 8/9 Teilen Immofinanz Dietmar Reindl, Vorstandsmitglied Immofinanz, zum Thema "Die erfolgreichen Stop-Shop-Strategie und was sie in Zukunft noch wertvoller macht" 9/9 Teilen

Neubaugürtel 34–36, 1070 Wien)

Das Coronavirus beherrscht noch immer unseren Alltag, dazu kommen der Krieg in der Ukraine, Probleme entlang der Lieferkette und Preissteigerungen. Es sind noch immer turbulente Zeiten, den Fortschritt hält das aber nicht auf. Was die Branche derzeit beschäftigt, bringt am 9. Juni wieder die MMM-Fachtagung auf die Bühne, die nach zwei Jahren als Online-Event nun wieder als Präsenzveranstaltung im Arcotel Wimberger (stattfindet. Georg Wailand, Präsident des MMM-Clubs Österreich und Gewinn-Herausgeber, holt dafür wieder zahlreiche namhafte Vertreter vor das Mikrofon.