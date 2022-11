Andrey Popov - stock.adobe.com

Von welchen österreichischen Marken man in Sachen Recruiting und Employer Branding in den sozialen Medien lernen kann – und wo noch nachgebessert werden muss. Plus: Wie Unternehmen eine effektive Recruiting-Strategie auch in die Praxis umsetzen können.

Immer mehr Unternehmen stöhnen über Fachkräftemangel und sinkende Lehrlingszahlen. Die Recruiting-Strategie auf den sozialen Kanälen gewinnt daher auch immer mehr an Relevanz. Virt