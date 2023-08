Stefan Pirker

Eine Billa-Filiale in Nitra (Slowakei)

Die Rewe Group will ihre Tochter Billa in Zentraleuropa mit verstärkten Investitionen aufmöbeln. Espen Larsen, internationaler Chef für das Vollsortiment, kündigt gegenüber der LZ eine Überarbeitung des Vertriebskonzepts an.

Die Rewe Group steckt mehr Geld in das Vollsortiment in Zentral- und Osteuropa (ZOE). Bis Ende 2026 plant der Handelskonzern Investitionen in Höhe von 1 Mrd. Euro in die Supermarkt-Töchter B