Auf der limitierten Vöslauer Sonderedition Nr. 9 ist aktuell eine Neuauflage der Hundertwasser-Etiketten zu sehen.

"Silver Spiral" heißt das Kunstwerk, das Friedensreich Hundertwasser vor mehr als 30 Jahren Vöslauer zur Verfügung stellte und als Grundlage für die Hundertwasser-Etikette diente – nun wurde es für die Sonderedition Nr. 9 von Vöslauer und Demner, Merlicek & Bergmann wieder neu aufgelegt. Die limitierte Sonderedition der 0,75l Gastronomie Glasflaschen gibt es bis Ende August.Hundertwasser kreierte die Etikette nach seinem Werk "Silver Spiral" 1990 als Dank an Vöslauer für die Unterstützung der Initiative "Naturfreikauf". Die Tantiemen aus der Verwendung seines Werkes auf den Vöslauer Flaschen kamen dem WWF zu Gute. An diese 'Tradition' knüpft die Hundertwasser-Stiftung an und widmet diese Sonderedition ebenfalls dem WWF Österreich. Um die Wiederauflage der Hundertwasser Etikette vorab den Gastronomie Partnern zu zeigen, wurde von DMB. eine Hundertwasser-Präsentationsbox für die Gastro-Sonderedition gestaltet. Als weitere Promotion gibt es zudem ein Puzzle mit dem Hundertwasserwerk.