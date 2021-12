Seit heute, Montag, sind die Geschäfte zumindest in acht Bundesländern wieder offen – und zwar bis 24. Dezember jeden Tag. Auf wichtige Klarstellungen wartet die Branche nach wie vor. Der Handel in OÖ erhält einige Trostpflaster.

Sonntagsöffnung noch nicht final fixiert

Der Handelsverband erwartet einen verhaltenen Start – was auch erste Rückmeldungen aus dem Handel vom Vormittag bestätigen. Aufgrund des Lockdowns für Ungeimpfte und der Verlängerung des harten Lockdowns in Oberösterreich rechnet der freiwillige Interessensverband mit bundesweiten Umsatzverlusten von 440 Mio. Euro im Non-Food-Handel in der ersten Öffnungswoche. In den vergangenen Wochen sind dem stationären Handel durch den harten Lockdown etwa 2,7 Mrd. Euro an Umsatz entgangen. Davon sei wohl nur ein Viertel aufzuholen, glaubt Handelsverbands-Geschäftsführer Rainer Will.Für den 19. Dezember haben sich die Sozialpartner erstmals auf eine österreichweite Sonntagsöffnung geeinigt. Konkret dürfen am vierten Adventsonntag all jene Geschäfte von 10 bis 18 Uhr aufsperren, die vom jüngsten Lockdown betroffen waren. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt ein eigener Sonderkollektivvertrag. Beschäftigte, die sich freiwillig für diesen Tag melden, bekommen das doppelte Gehalt und einen extra freien Tag. Lehrlinge dürfen nicht beschäftigt werden.