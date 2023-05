Mehr Alleinstellungsmerkmale für heimische Weinwirtschaft und Entbürokratisierung des Meldewesens soll die neue Weingesetznovelle bringen.

Österreichischer Wein mit Eigenleben

Weinbau ist identitätsstiftend

20 Prozent Bio-Wein Österreich hat rund 11.000 Winzerinnen und Winzer. Grundsätzlich sind rund 80 Prozent einer Gesamternte im Qualitätsweinbereich angesiedelt. Mehr als 20 Prozent der österreichischen Weingärten werden darüber hinaus biologisch bewirtschaftet. "Unser Wein zählt zu den besten der Welt. Der Weinbau ist identitätsstiftend und steht für Vieles, das auch Österreich auszeichnet – wie zum Beispiel für Nachhaltigkeit, Qualität oder auch für Geselligkeit. Österreich und sein Wein gehören zusammen. Das ist der Verdienst unserer engagierten Winzerinnen und Winzer. Damit wir unseren Vorsprung hinsichtlich Herkunft, Qualität und Nachhaltigkeit in der Weinwirtschaft noch weiter ausbauen, haben wir gemeinsam mit der Branche, dem Koalitionspartner und der Interessensvertretung eine Novelle des Weingesetzes auf den Weg gebracht", so Totschnig.

Der österreichische Wein ist mittlerweile ein zentrales Element im heimischen Tourismus. Nun wurde das Gesetz, dessen Basis das europäische Weinrecht ist, an die heimische Weinlandschaft angepasst und die Novelle des Weingesetzes am 24. Mai im Ministerrat beschlossen.Österreich hat sich seine "strikten Eigenheiten bewahrt", wie es bei der ÖWM (Österreich Wein Marketing) heißt. Unterschieden wird generell zwischen Wein mit Herkunft (Qualitätswein/DAC, Landwein) und Wein ohne Herkunft (Wein aus Österreich). Für die Einreihung in die verschiedenen Kategorien sind etwa die Herkunft der Trauben und der Zuckergehalt des Mostes entscheidend. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig will damit den "Ausbau der heimischen Herkunfts- und Qualitätsweine weiter stärken, das Meldewesen im Weinsektor digitalisieren und eine bürokratische Entlastung unserer Betriebe schaffen".