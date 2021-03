Zum Weltfrauentag rückt Hofer besondere Karrieren in den Fokus: Diane Den Haan meistert den Spagat Kinder und Karriere täglich mit Bravour, wie der Diskonter findet und die Oberösterreicherin Filialleiterin bei Hofer als Paradebeispiel auf die Bühne holt.

In der Hofer Filiale in Vorchdorf (Oberösterreich) leitet die gebürtige Pettenbacherin ein Team von 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, daheim managt sie den Haushalt und den Nachwuchs, der langsam flügge wird. "Meine Kinder sind schon fast erwachsen. Mittlerweile habe ich genug Freizeit und kann - außerhalb von Corona - meinen Urlaub alleine genießen", sagt die 47-jährige Frohnatur lächelnd. Zeit für sich, Hobbys und einen ausgedehnten Urlaub zu haben, das war bei Diane Den Haan nicht immer die Regel. "Anika und Niklas waren drei bzw. fünf Jahre alt, als ich alleinerziehend wurde. Ich arbeitete bereits wieder Vollzeit als Filialleiterin und stand vor der großen Herausforderung, Job und Familie unter einen Hut zu bekommen. Hofer hat mich hier sehr unterstützt. In Abstimmung mit meiner Führungskraft konnte ich meist Frühschichten machen und mir auch mehrere Wochen Urlaub am Stück nehmen, wenn z.B. der Kindergarten geschlossen hatte." Hofer Kinder und Karriere gehen bei ihr Hand in Hand: Im Job managt Diane Den Haan die Hofer Filiale in Vorchdorf, privat Haushalt und Familie.

Karriereweg mit Kindern

„Der Frauenanteil im Unternehmen liegt bei 80 Prozent, jede zweite Führungskraft bei Hofer ist weiblich und "Equal pay" ist der Standard. “ Diane Den Haan, Filialleiterin Hofer in Vorchdorf (Oberösterreich)

Flexible Arbeitszeiten bzw. Arbeitszeitmodelle über alle Positionen hinweg sind bei Hofer eine gängige Option. Dabei steht Hofer als Arbeitgeber nicht nur für zukunftssichere Karrierewege mit attraktiven Gehaltspaketen, sondern vor allem auch für Fairness, Chancengleichheit und Vielfalt.

Beruflicher Erfolg ist stets eine Frage des Potenzials und nicht des Geschlechts: Der Frauenanteil im Unternehmen liegt bei 80 Prozent, jede zweite Führungskraft bei Hofer ist weiblich und "Equal pay" ist der Standard. "Ich habe schon als Kind am liebsten mit der Registrierkassa gespielt. 1993 habe ich bei Hofer als Kassiererin begonnen, wobei das ein Quereinstieg war. Schon nach kurzer Zeit wurde ich zur Filialleitung Hauptvertretung und später zur Filialleitung befördert. Hofer hat mich stets dabei unterstützt, Wissen aufzubauen und Karriere zu machen. Ich konnte dadurch an und mit meinem Job wachsen", erzählt Diane Den Haan. "Meinen Job finde ich einfach klasse und ich gehe darin auf. Als Filialleiterin ist jeder Tag sehr abwechslungsreich und meist kommt es anders als man denkt. Es kommt keine Langeweile auf - das macht es aus. Berufseinsteigerinnen gebe ich den Tipp, sich Ziele zu setzen und nicht aufzugeben, auch wenn es mal herausfordernd werden sollte."