Weltfrauentag: Starke Frauen

Im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen sowie die Emanzipation von Arbeiterinnen fand im Jahre 1911, genauer gesagt am 13. März, erstmals der Weltfrauentag statt. 10 Jahre später wurde er auf den 8. März gelegt, wo er noch heute gefeiert und weltweit die sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leistungen von Frauen gewürdigt werden. Aus diesem Anlass hat die dfv Mediengruppe, zu der auch der Manstein Verlag gehört, Storys, Porträts und Geschichten über starke Frauen, Vorbilder und Mentorinnen aus den unterschiedlichen Bereichen in einem Whitepaper zusammengetragen. Es ist eine Auswahl an Beiträgen, die vergangenes Jahr in den verschiedenen Titeln des Fachverlags erschienen sind.