Deutschland: Aldi setzt neuen Butterpreis

Aldi Süd bewirbt den neuen Butterpreis in seinem Onlineshop.

Deutsche Markenbutter kostet ab heute bei Aldi Nord und Süd nur noch 1,59 Euro. Die Schwesterunternehmen reagieren damit auf sinkende Milchpreise. Edeka, Lidl und Norma wollen nachziehen, während Kaufland den Preis gleich für ein Dutzend Butterartikel senkt.

Aldi drückt den Butterpreis in Deutschland unter das Niveau von vor einem Jahr. Der Händler, der zuletzt vor allem mit Preisanhebungen in Erscheinung getreten war, übt sich damit in se