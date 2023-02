Billa/Harson

Jürgen Czernohorszky (Klimastadtrat) und Erich Szuchy (Billa Vorstand Einkauf) freuen sich über den Startschuss der Bio-Marke Wiener Gusto des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs der Stadt Wien bei ausgewählten Billa Plus und Billa Corso Märkten in Wien und Niederösterreich.

Ab sofort sind Genüsse der Stadt Wien-Bio-Marke "Wiener Gusto" in den Regalen von Billa Plus und Billa Corso zu finden.

Bereits seit 2020 besteht eine Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien als Bioproduzent und der Bio-Marke der Rewe International "Ja! Natürlich", so eine aktuelle Aussendung. Nun kommen Schmankerl der Bio-Marke "Wiener Gusto" in die Billa Plus und Billa Corso-Regale hinzu. Erich Szuchy, Billa Vorstand Einkauf, freut sich über die enge Zusammenarbeit: "Wien hat großartige Produzent:innen vorzuweisen, die viel Leidenschaft und Kreativität in die Herstellung ihrer genussvollen Produkte stecken. Unsere Kund:innen schätzen diese Lebensmittel sehr." Deshalb sehe man es bei Billa "als Auftrag, ihnen ein wachsendes und buntes Sortiment an lokalen Produkten anzubieten. Mit der Einführung der stadteigenen Marke 'Wiener Gusto' setzen wir die hervorragende Zusammenarbeit mit der Stadt Wien fort und freuen uns, nach der erfolgreichen Kooperation mit Ja! Natürlich und Wiener Bio-Bauern, insbesondere dem Bio-Zentrum Lobau, jetzt auch weitere regionale Produkte in Wiener Billa-Filialen zu führen."





Zu Beginn erwarten die Kund:innen neun Produkte in rund 50 Billa Plus und Billa Corso Märkten in Wien und Niederösterreich. Diese sind: Bio-Weizenmehl glatt und universal, Bio-Leinöl, Bio-Berglinse, Bio-Erdäpfel speckig und mehlig sowie die Wurstvariationen Wild-Polnische, Wild-Chiliwurst und Wild-Käsewurst. Auch Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky zeigt sich begeistert von der Kooperation: "Mit Wiener Gusto ist Wien die einzige Großstadt mit Bio-Produkten aus eigener Produktion. Die Produkte sind 100 Prozent biologisch und aus regionaler Produktion und durch kurze Transportwege ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und zur Versorgungssicherheit unserer Stadt." Vor einem Jahr sei man erfolgreich mit dem Projekt gestartet, seitdem werde die Produktpalette und die Einkaufsmöglichkeiten "laufend erweitert".



