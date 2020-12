Ein langhaariger Dürrer mit abstehenden Ohren im feschen Superslimzwirn schreitet durch den transparenten Quarantänetunnel, verfolgt von einem reichlich korpulenten Struppelhaarvollbart, einem Adventkranz nicht unähnlich, gehüllt in zerschlissene, stonewashed Jeans, blau-grünem Holzfällerhemd und einem Parka, den er lässig über die linke Schulter trägt.

Beide stellen sich hinter ihren zugedachten Rednerpulten mit Panzerglasscheibe auf, ziehen die Jalousien hoch und tippen auf die in Gesichtshöhe herabhängenden AKG Gesangsmikros.: Zwei, vier, Brechprobe. Geht eh.: Passt.: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Familie, Freunde. Der nunmehr 46. Lockdown, der insgesamt 16. totale und 28. softe, wie wir sagen ...: Do fön zwa: Weisst doch eh, Werner, der Rudi und der Karl haben ja längst ihre Masken geworfen ...: I man ned de zwa Wappler, zwa Lockdowns fön. 28 + 16 san 44, ned 46.: Ich hab die Zahlen exklusiv vom Blümel seinem Laptop.: Vom Blümel? Den gibts a no? Wos mocht denn der jetzt?: Geh Werner, du hast doch selbst dafür gesorgt, dass er im Siebenten euch Grünen das Ruder aus der Hand reisst. Der ist dort Bezirksrat und zuständig für die Coronaschluckimpfung direkt in den Bars vom Ho und Co. Würferlzuckerl to go quasi.: Ah jo, ich verganz gas. Fön owa trotzdem zwa.: Ja, hab ich eh schon gesagt, der Rudi und der Karl sind nicht mehr dabei. Aber fehlen sie dir wirklich? Mir nicht. Entschuldigen sie bitte meine Damen und Herren von der Presse ... ah so, die Journaille ist ja seit 2021 nicht mehr dabei. Entschuldigen sie bitte meine Entschuldigung.: San nur Influenzer do. Und unsare Famülienangehörign. Heit is sogoa die Tante Monika do. Hallo Tantchen ...: Wir haben Influenza im Raum? Sie haben Grippe? Gehen‘s bitte raus und lassen sie sich chippen. Dass sowas bitte nie mehr wieder passiert. Ich bin da sehr zuversichtlich.: Wos wuitest Du eigentlich heite ankündigen, Uhrwaschlkaktus, äh, Busty? (Er deutet mit seinen Händen Oberkörperrundungen an): Ich weiß, die Nebenwirkungen von diesem Scheiß Impfing sind nicht zu übersehen. Aber deine Frisur ist auch echt unmöglich.: Do redt da Richtige.: Du schaust aus wie ein Adventskranz.: Des haast bei uns Adventkranz. Ohne S. Du bist jo ned die Merkel, Gott hob sie sölich. Dann hättst hoit wenigstens die Frisär aufsperren lossn, owa üwa deren Gschäfta wochst seit drei Joahn Gros drüber.: Das müsste doch euch Grünen eh taugen. Gras ist doch genau eures, oder?: Geh hoit die Pappn. Mochmas schnö heit. Oiso wos wuitest heite ankündigen?: Also, um ehrlich zu sein, ich hab mir dazu noch nichts überlegt seit sich unsere Expertenrunde aufgelöst hat. Kann gut sein, dass ich die Coronaampel wieder einführe. Oder das Fleischessen wieder erlaube. Oder die Polizei jetzt doch entwaffne. Auf alle Fälle kommt der Gürtelpool wieder. Anstatt des Gürtels. Quasi als zweiter Donaukanal. Vielleicht denk ich auch drüber nach, die Bühnen und Theater doch aufsperren zu lassen, so es überhaupt noch welche gibt. Aber das weiß ich alles noch nicht. (Leise vor sich hinmurmelnd) Ich werde einmal Donald anrufen. (Und wieder etwas lauter und fragend zu Kogler hinüberblickend) Den gibts aber schon noch, oder?(packt seine Unterlagen zusammen) Jo, in so Heftln. Mir reichts jetzt, i triff mi min Michi auf an Spritzwein. Guten Duck!Beide ab.