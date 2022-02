Markus Wache

Willy Zwerger

„If I ain‘t got you“, ein absoluter Welthit von Alicia Keys, ist nicht nur einer der besten Popsongs aller Zeiten, sondern auch einer der schwierigsten. Etliche Künstler sind an einer Coverversion bereits gescheitert, nicht so die rumänische Ausnahmekünstlerin Beatrice Florea, die mit ihren 17 Jahren auch auf eine klassische Gesangsausbildung verweisen kann. Enjoy!

Es ist wahrlich kein leichtes Unterfangen diesen zerstörerischen Zeiten wie den aktuellen etwas Humorvolles abzuringen. Doch mit einem bunten Mix aus Zynismus, Satire und Schwarzem Humor ist das sehr wohl möglich. Beginnen wir mit dem Komplexler Putin, der von sich und seiner Idee von der Reunion der UdSSR so besessen ist, dass er überhaupt nicht schnallt, sich soeben sein eigenes Grab zu schaufeln, weltpolitisch. Allerdings, es könnte ihm zugut kommen, dass Europas Politikermarionetten schwächeln wie nie. Spätestens jetzt wird klar, dass an der ursprünglichen Idee der EU bis zur definitiven Umsetzung noch viele Schrauben zu bewegen sind. Um einen Krieg zu beenden mit Waffenlieferungen an den Schwächeren zu antworten ist zwar nur im ersten Reflex logisch, doch zu Ende gedacht die Spitze des Schwachsinns. Dabei könnte man den kleinen Ex-KGB-Agenten so einfach stoppen - einfach alle diplomatischen, wirtschaftlichen, sportlichen und gesellschaftlichen Connections kappen und Russland wird auf eine imagemäßige Größe von Andorra schrumpfen. Und Putin hoffnungslos versauern. Aber so …

Verlassen wir das politische Desaster, widmen wir uns dem Geistlichen. So hat Papst Franziskus diese Tage etliche Reisen absagen müssen, weil ihn die Knieschmerzen so plagen. Was natürlich vom vielen Beten herrührt und wahrscheinlich sind primär die Heiligen Kreuz-Bänder betroffen. Gegrüßet seist du Meniskus. Vom Franziskus.