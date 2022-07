Markus Wache

Willy Zwerger

Weil die alten Herren gerade ein sensationelles Konzert im Ernst Happel-Stadion gegeben haben, kommt mein heutiger Musiktipp von den Rolling Stones, geschrieben von Jagger/Richards im Jahr 1965 - „Satisfaction“, ein Livemitschnitt von einem Konzert 2013 in Glastonbury. Enjoy!

Aha, viele können sich angeblich derzeit das Futter für ihre Haustiere nicht mehr leisten. Weil der neueste Subwoofer für den tiefergelegten BMW nach wie vor wichtiger ist als Nahrungsmittel. Für sich selbst genau so wie für ihre Tiere. Also werden diese kurzerhand in ein Tierheim abgeschoben, an den nächsten Telegrafenmast gebunden oder sogar verspeist. Stichwort Leberkäse.

Mengenreduziert soll laut jüngster Gesundheitsstudie auch der Alkoholkonsum werden. So sollten Unter-40-Jährige nur mehr maximal zwei Teelöfferl Wein oder ein Stamperl Bier zu sich nehmen um gesund zu bleiben. Ja, sie haben richtig gelesen respektive gehört, zwei Teelöfferl Wein und ein Stamperl Bier. Unter 40. Je älter man wird, desto mehr verträgt man. Was werden sich die Jungen jetzt auf die Pension freuen. Endlich saufen wie wir es von unseren unmittelbaren Ahnen her gewohnt sind. Was für eine Freude.