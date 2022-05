Markus Wache

Willy Zwerger

Mein dieswöchiger Musiktipp führt uns zurück ins Jahr 1970, wo sich John Fogerty, Leadsänger der legendären Band Creedence Clearwater Revival, nach einem harten Arbeitstag auf der Veranda entspannte. Enjoy with me „Looking out my backdoor“!

Irgendwie ist es an Absurdität kaum zu übertreffen. Jahrelang haben sich Supermarkt-Ausstatter wie Umdasch, Wanzl & Co redlich bemüht, die Regale, Schütten und Gondeln symbiotisch so ästhetisch wie praktisch zu designen und gegebenenfalls maßzuschneidern. Die Supermarkt-Strategen hatten jedoch nichts anderes zu tun als all diese Bemühungen durch maximalen Warendruck zu zerstören und alles von den diversen Regalen Sichtbare zu verdecken. Nun, einerseits dank der Pandemie, andererseits dank des Ukrainekriegs und der Panikmache rund um eines unmittelbar bevorstehenden Blackouts, hamstern die Menschen wieder, viele Waren sind nicht mehr lieferbar, die Regale bleiben leer. Was für eine hübsche Gelegenheit nun endlich die volle Pracht der Regalästhetik zu zeigen und die Menschen zumindest optisch zu erfreuen.

Und wegen der Teuerungen: Herrschaften, der Inflationsrate jenseits der sieben Prozent ist doch locker zu begegnen. Bei einem Gesamtvermögen aller privaten österreichischen Haushalte von über 800 Milliarden Euro, das sind immerhin - mir ist schon klar: statistisch betrachtet, die wahre Verteilung sieht anders aus - knapp 64.000 Euro pro Mann, Frau und Nase, müsste es doch machbar sein, dass diejenigen, die es sich locker leisten können, ihre Prioritäten ändern und ihre Lebensmittel ersteigern müssen. Die Wurstsemmel, der fettarme Schlagobers oder das stille Mineralwasser bekommt der jeweils Bestbietende. Und der Rest wird an diejenigen zum Symbolwert von einem Euro verteilt, der echt unter der Rezession leidet. Die Somas quasi als Haupt-Verteilzentren und die anderen Handelsketten-Outlets als deren Filialen. Voraussetzung: Die Bauern, Produzenten und Lieferanten bekommen mindestens dieselbe Maut wie vorher. Und: Es wird besonderes Augenmerk auf Tierwohl und Regionalität gelegt. Sorry, man wird ja wohl noch träumen dürfen.