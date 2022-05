Einen wunderbaren Gänsehautmoment bescherte uns Ausnahmetalent Andreas Kümmert mit Elton Johns „Rocket Man“ bei The Voice of Germany 2013. By the way: Kümmert hat diese Staffel souverän gewonnen.

Hofer unterwandert sukzessive den Austropop und vereinnahmt essentielle Melodeien für seine Werbebotschaften. Georg Danzer hat sich leider nicht mehr dagegen wehren können, aber Josh sowie Pizzera & Jaus hätten es aber sehr wohl können. Haben sie aber nicht. Altbekanntes Fazit: Money makes also the Austropopworld go round. Spiegeln abmontieren und geht schon. Ausverkauf einmal anders.