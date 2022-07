Wen Led Zeppelin im Jahre 1971 prophetisch gemeint haben könnten, als sie den geilen Song „Black Dog“ schrieben, fällt auch heute noch ins Reich der Spekulationen. Was blieb, ist die einzigartige Stimme von Robert Plant. Und seine Löwenmähne. Enjoy!

Aufmerksamen Medienbeobachtern wird es sicher nicht entgangen sein - die Ukraine-Krise, die Teuerungswelle, der Klimawandel, das nach wie vor evidente Covid-Virus und die diversen Rohstoofknappheiten in Kombination mit unserer völlig überforderten Regierung treiben mitunter ziemlich seltsame Blüten in die verunreinigte Luft. So möchte Gewessler, dass wir unsere kühlen Schränke nicht auf Runterkühlen stellen, sondern als Bierwärmer benutzen, dass wir unsere Badewannen vertikal stellen und somit zum Duschen optimieren und sie möchte pro Kilometer hundert auf den Autobahnen und achtzig auf Landstraßen. Alleebäume, Laternen, Mistkübeln oder was? Und Rauch? Rauch wirft langsam, aber sicher die Nerven weg und will die Quarantäne verbieten. Heisst auf Deutsch: Jeder Arbeitgeber wird eigene Coronateams bestimmen müssen. Mit eigenen Räumen, Aufgaben und behandelnden Medizintrupps. Des wird a Trara. Und so ganz nebenbei: Rauch will auch bei der EU-Allianz in Sachen Tierschutz nicht dabei sein. Typisch. Irgendwie.