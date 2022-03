Markus Wache

Willy Zwerger

Weils grad wieder einmal hochaktuell ist kommt mein heutiger Musiktipp aus der bewährten Feder von Georg Danzer: „Die Freiheit“, eine musikalische Rarität aus dem Jahre 1979, zu finden auf dem Album „Feine Leute“. Enjoy!

Wenn das so weiter geht, werden die Somamärkte die großen Drei, also Spar, Billa und Hofer, zumindest von der Kundenfrequenz her überflügelt haben. Kann gut sein, dass Hilfswerk-Geschäftsführerin Sabine Geringer alsbald auch eine der Top Handelsketten übernimmt, zumindest jedoch Teilbereiche von denselben an sich reisst. Zum Beispiel die Einstiegspreis-Klientel von S-Budget, Clever oder Tandil. Da wäre zwar noch die Einkommensgrenze als vordergründiger Hemmschuh zu überwinden, aber mit der sehr verbreiteten Einstellung des Österreichers zur Wertigkeit von Lebensmitteln werden wir schon hinkommen. Ist doch der neueste Subwoofer für den tiefergelegten BMW wesentlich wichtiger als gesunde Ernährung.

Stichwort gesunde Ernährung. Die jüngste RollAMA brachte es einmal mehr an den Tag: Österreich ist - entgegen vieler anderslautender Meldungen - sehr wohl in Sachen landwirtschaftlicher Produkte vom Ausland abhängig. Interessanterweise jedoch nicht beim vieldiskutierten und was Gesundheit betrifft sehr umstrittenen Rind- oder Schweinefleisch, sondern vor allem bei Gemüse und Obst sowie Geflügelfleisch inklusive Eier. Heisst jetzt was? Schweinsschnitzelfleisch & Co werden auch weiterhin zum Dumpingpreis verschleudert, die verbotenen Käfigeier werden dennoch zu uns durchschlupfen und die anerkannt gute Gemüse- und Obstqualität ist auch weiterhin nur in überschaubaren Mengen erhältlich.