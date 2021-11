In 2G-Zeiten wie diesen geziemt es sich an einen unserer größten Künstler der Popkultur zu erinnern - erfreuen Sie sich an Falco mit seinem posthum veröffentlichen Welthir „Out of the dark“!

Apropos Hohlraum. Kurzkanzler Sebastian Alt wurde soeben von den Österreichern als der schlechteste Corona-Manager des Landes gewählt. Naja, über das Berufsbild des Corona-Managers und seine Definition sollten wir noch gesondert diskutieren, aber was den Basti betrifft, so würden mir noch einige andere interessante Sachen einfallen, die er nicht beherrscht. Aber das können Sie ja ohnehin in den Tageszeitungs-Kolumnen meiner Kollegen nachlesen.

Vom Versager zum Vergaser. In Australien mischt man den Kühen Knoblauch ins Futter, da dieses den Methanausstoß reduziert und so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz darstellt. Und so ganz nebenbei wirkt sich der Knoblauchanteil überaus positiv auf das Fleischaroma aus. Für mich als Steak-Afficionado eine klare Botschaft: Salz und Pfeffer, ebenfalls dem Futter dazugemischt, ergibt - ganz im Sinne der BBQ Pit Boys, wer‘s kennt - die perfekte Steakwürzung SPG, also Salt, Pepper and Garlic.

Weil wir grad vorhin beim Klimaschutz waren - der soeben zu Ende gegangene Klimagipfel in Glasgow war einmal mehr ein völlig nutzloser Schuß in die Knieer der teilnehmenden Politiker. Denn als ich 1989 bei CASH begann, diskutierte man zum gleichen Thema bereits genau so um den heißen Brei herum wie heute und produzierte nichts als heiße Luft. Ein klassischer Fall von drei völlig vergambelten Jahrzehnten.

Interessant wird heuer der Christkindlmarktbesuch unter 2G-Bedingungen - ohne Stich kein Schwips, also volle Konzentration aufs Plastikglumpert. Dafür gibts jetzt eine Dating App für Hunde. Da sollte doch fürs frustrierte Herrl oder Frauerl auch was abfallen. Zumindest ein gemeinsames Maronirösten oder ein Sich-Gegenseitig-Trösten, je nachdem.