55 Jährchen hat mein heutiger Musiktipp bereits auf dem Buckel. Und die größtenteils unverwüstlichen Rolling Stones spielen „Let‘s spend the night together“ auch heute noch auf ihren Konzerten. Enjoy!

Bei einer intensiven Supermarkt-Tour spürt man derzeit nicht nur die negativen Vibes in Sachen Maskenpflicht, sondern auch dramatisch erhöhte Preise, querbeet im hohen einstelligen Teuerungs-Prozentsatz liegend. Wer nun als Alternarive zum Einkaufen die Gastro aufsucht wird schwer enttäuscht sein. Dort erhöhten sich nämlich die Preise um niedrige zweistellige Prozentsätze. Im Großhandel sind es sogar noch ein paar Prozentpunkte mehr. Somit bleiben zum günstigen Einkauf nur mehr die Direktvermarkter, allerdings ist die ziemlich zeit- und kilometerfressende Hof-zu-Hof-Tour bis man alles beinander hat, unterm Strich noch teurer. Was man definitiv überlegen sollte, wäre den momentan ziemlich massiv stattfindenden Trend zum Sebstversorger mitzumachen. Was sich im übrigen auch sehr positiv auf das Wegwerfverhalten unserer Haushalte auswirken würde.