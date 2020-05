An sich ist es ja so, dass sich Geschäfte mit Angst und Unsicherheit im allgemeinen als ziemlich lukrativ darstellen, daher oftmals zum vielfach angestrebtem Geschäftsmodell avancieren. So auch bei den Coronatests. Da seitens der Behörden in unzähligen Fällen angefragte Testiierungen verweigert werden, springen private Testierer ein und bieten angebliche Covid 19-Tests zu völlig überzogenen Preisen an. Definitiv vorgekommen sind dabei folgende Ergebnisse: Sie sind nicht schwanger, Sie haben eine Birkenpollen-Allergie, oder: Sie haben Haarausfall. Sowas ist also nicht einmal für den oftzitierten Hugo.

Praktisch gleichzeitig mit dem Rücktritt von Ulrike Lunacek gab Werner Kogler den Fahrplan für Theater-, Konzert- und andere Veranstaltungen bekannt und bewies damit eindrucksvoll das wahre Dilemma der Grünen und somit der gesamten Regierung - sie haben leider allesamt keinen blassen Schimmer wie Kultur funktioniert, wobei bei Kurz und Parteifreunden der Wurschtigkeitsfaktor der gesamten Branche gegenüber hinzukommt. Bestes Beispiel: Unter Einhaltung der Abstandsregel passen in ein Theater mit einhundert Sitzplätzen gerade einmal 29 Zuschauer. Und, quasi als Tipp an die jeweiligen Intendanten und Direktoren: Spielen Sie bitte vorwiegend Ein-Personen-Stücke, damit vermeidet man dann automatisch etwaige Kuß- oder Kampf-Szenen. Schaumamal ob Andrea Mayer daran etwas ändern darf. Momentan jedenfalls weiß man gar nicht, was man alles schütteln soll.

Genau wie bei diesem unsäglichen Strache, der nach wie vor - aus welchen Gründen auch immer - sowohl politische als auch mediale Plattformen bekommt um uns alle mit seinem scheinbar durch nichts zu erschütternden Ego zu belästigen. Hiezu eine kleine Randbemerkung: Es ist sicher nur reiner Zufall, dass seine neue Liste in Wien als THC Strache firmiert.

Sehr gut hingegen finde ich Ludwigs Schnitzelfünfziger für Wiener Haushalte ab zwei Personen zum Verprassen in der heimischen Gastronomie. Singles wie ich freuen sich auch über 25 Euro.

Ich bin diese Woche auch drauf gekommen, woran mich diese leicht spastisch anmutenden Bewegungen der Tik Tok Teenies die ganze Zeit schon erinnerten - nämlich an fast jedesmal an ins hoppalamäßige abgleitende Gebärdensprachen-Performances. Oder eine Parodie davon. Schaun Sie sich das einmal unter diesem Aspekt an.

Und noch etwas möchte ich nicht unerwähnt lassen: Um sich schmerzmäßig auf die Geburt vorzubereiten, entwickeln derzeit Horden von fünfzehnjährigen Mädels einen weltweiten Trend zum Tattooing. Wurscht welches Motiv, welche Stelle und von wem auch immer gestochen. Und so schauen sie auch aus.

Abschließend der Erkenntnisse dieser Woche nächster Teil: Das Postverteilzentrum Hagenbrunn kann nicht nur Packerl verteilen. Ich bin sicher, da wird noch einiges nachkommen. Da werden wir alle schon schön schaun.