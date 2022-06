Weil Wolferl Ambros gerade eben sein 50jähriges Bühnenjubiläum feierte kommt mein heutiger Musiktipp von Seiler & Speer sowie Ambros und Kolonovits. Sehr berührend die Hommage an Georg Danzer „Servas du“. Enjoy!

Hab ich richtig gehört? Laut Nehammer bedeutet das soeben präsentierte Entlastungspaket einen riesigen Schritt. Die Frage ist nur, wohin? Vor allem auch, weil sich ja weder die Regierungskoalition noch die Opposition darüber einig sind, welchen Weg unser Land hinkünftig einschlagen soll. Kein Wunder also, dass die jüngste Politumfrage ein ziemliches Desaster beim Politikerimage hinterlässt. So sind gerade einmal 18 Prozent mit der Regierung und 22 Prozent mit der Opposition einverstanden. Wird also höchste Zeit, dass die gesamte Politikerbande von ihrem überbezahlten Podest herabsteigen und endlich wieder die Sprache des Volkes finden. Schritt für Schritt.