Markus Wache

Willy Zwerger

Mein dieswöchiger Musiktipp wurde 1984 zwar von Tina Turner bekannt gemacht und weltberühmt, ich persönlich finde jedoch die Version der phantastischen Indie-Rock-Band Walk off the Earth aus Kanada besser - What‘s love got to do with it, geschrieben von Terry Britton und Graham Lyle.