Weils thematisch gerade passt habe ich für meinen heutigen Anspieltipp „Wind of change“ ausgewählt, ein den punktgenau Zahn der Zeit treffender Klassiker von den Scorpions.

Sagen wir mal so: Dem Wort des Jahres zum Trotz ist der Schattenkanzler Kurz-fristig von der türkisen Politbühne gesprungen und hat gleich einiges vom Bühnenbild mitgerissen. Ein Blümchen, einen alten Mann im Faß und einen schallend laut lachenden Berg. Nur der Herr Karl bewies Standhaftigkeit und übernahm die Doppel-Hauptrolle. Auch aus der Reihe der Statistenschar durften nun einige auch vor den Vorhang. Hinter den Kulissen zogen schwarze Gesellen ihr Föderalismusmäntelchen enger zu sich und lachten sich ins übermächtige Fäustchen. Aus dem zur Smoking Box umfunktionierten Souffleurkasten winkte Chef Alexander höchstpersönlich das Projekt Drive-in zur schnelleren Regierungsmitglieder-Angelobung durch. Wobei eines offensichtlich ist: Das erste Kind als Karriere-Killer ist im normalen Leben nur Frauen zugänglich. Und: Es ist völlig unverständlich, warum Nehammer den Titel „Bundeskanzler des Monats“ so kategorisch ablehnt. Auch Schallenberg bockt, er will sich nicht um die Burg auf Kurz umtaufen lassen. Kurz Schallenberg klingt aber doch irgendwie komisch.