Markus Wache

Willy Zwerger

Heute einmal ein etwas anderer Musiktipp. Janis Joplis A-Capella-Meisterwerk „Mercedes Bebz“ in der Coverversion von Romina Apostol, genannt Rockmina, gerade einmal 17 Jahre alt geworden und überaus erfolgreiche Absolventin der rumänischen Petran Musicschool. Enjoy!

Gleich zu Beginn ein dringend notweniges Wort an unsere Landwirtschaftsministerin: Frau Köstinger, verabschieden Sie sich bitte endlich von Ihrem pathologischen Feindbild, dem österreichischen Lebensmittelhandel. Dieser ist nämlich keineswegs an allem schuld, was Ihren Liebkindern, den Kleinbauern, das Leben so schwer macht. Merke: Es gibt auch andere Feinde, die es zu bekämpfen gilt. Noch dazu in den eigenen Reihen. Ich geb Ihnen da nur ein Stichwort: Tierwohl. Und vielleicht auch ein zweites: Ziellosigkeit. Das haben eher Sie in der Hand.

Bleiben wir kurz bei unterschiedlichen Ansichtssachen. Ich zum Beispiel finde die derzeitig echt irren Dieselpreise super, werden uns doch dadurch immer weniger, die die Straßen verstopfen. Schade nur, dass es halt keine wirkliche Alternativen zum Auto gibt. Vor allem im ländlichen Raum ist das Öffi-Angebot mehr als lächerlich. Womit sich Gewessler & Co ruhig einmal etwas länger am eigenen grünen Naserl nehmen dürfen als ansonsten üblich um dann doch wieder alles in Grund und Boden schönzureden.