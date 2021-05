Heute einmal ein fröhlicher Musiktipp, sehr genossen bei Stermanns & Grissemanns "Willkommen Österreich" - Ina Regen, Hannes Ringelstetter und Russkaja mit "Jo na eh"

Ab jetzt haben Sie wieder die Wahl: Einfach weiterlesen oder meinen Wochenrückblick als Podcast hören. Its up to you!

Mehlwürmer sind jetzt also auch von der EU offiziell als Nahrungsmittel anerkannt. Ich freu mich schon, wenn die ersten Tierschützer wegen Massentierhaltung und mehlwurmunwürdigen Lebensbedingungen auf die Barrikaden steigen werden. Und auf die Forderung nach Rückverfolgbarkeit. Wobei, so schnell sind die ja gar nicht.

Weinfreunde werden einen zünftigen Juhaza von sich geben, denn der Doppler feiert ein vielumjubeltes Comeback. Wär halt nur schön, wenn unsere Winzer darin nicht so wie seinerzeit ihr grindigstes Gschloder reinfüllen würden, sondern die echt guten Tröpferl, ähnlich wie die Franzosen die ihren in Magnum- und Doppelmagnumgebinde. Und so ganz nebenbei: Gewesslers Mehrwegträumen würde der Doppler auch weitaus mehr entgegenkommen als die herkömmlichen Einwegboutteillen. Einzig und allein die Babyfläschchen sollten so bleiben wie sie sind. Allein der Haltung wegen.

Apropos Haltung. Hundepsychologen haben jetzt herausgefunden, dass Hunde extrem positiv auf Babysprache reagieren. Also bevor Sie jetzt das nächste Mal ihrem vierbeinigen Liebling nach dem Steckerlwurf mit einem harschen „Hol die Beute!“ anbrüllen, ptobieren Sie es doch mit einem monoton dahingebrabbelten „Gulligulligulli, ja, wo is er denn? Ah da is er!“ Und bei Ihrem Sprössling im Kinderwagen mit „Sitz!“ und „Fass!“, wenn Sie ihm das Flascherl reichen. Nur bei „Platz!“ sollten Sie ein wenig Obacht geben, bevor es den ganzen Kinderwagen zerreisst. Schaumamal, wer von beiden besser anspricht.

Sehr interessant fand ich letzte Woche auch den Beauty-Tipp zum Nude-Look, sich also so zu schmnken, als wäre man ungeschminkt. Was wie ein geschäftstüchtiges Paradoxon klingt, ist auch eines. Ich sauf ja auch nicht reihenweise meine Gin Tonics um den Eindruck des Stocknüchternen zu hinterlassen.

Ich hab im übrigen auch einige Zeit gebraucht um den Aluhutverfechtern folgen zu können. Aber jetzt weiss ich, dass diese wirklich helfen, Beeinflussungen von außen abzuschirmen. Denn niemandem von uns ist es bis dato gelungen, herauszufinden, was eine Folienkartoffel wirklich denkt.

Ebenso nicht herauszufinden war für mich, warum man die so genannte Finalshow von Starmania 21 dermaßen fad in die Länge ziehen musste. Mit Songwiederholungsorgien en masse, mit teilweise peinlichem Backstagegeplänkel rund ums Wohlfühlen nach dem Ausscheiden und mit Arabellas Personal Top Ten in der langjährigen Starmania History ever. Anna Buchegger wirds wurscht sein, obwohl „Ease“ sicher ka Wödhit is. Sie wird ihren Sieg ohnehin erst in ein paar Tagen realisieren. Spätestens dann nämlich, wenn die Verträge für die gnadenlose Vermarktung ihrer Person zu unterschreiben sind.

Abschließend noch ein Wort zu Kurz und Blümel anlässlich der aktuellen Causa Kellerakten. Das einzige, was mir dazu einfällt, ist ein spontaner Vergleich mit Wilhelm Buschs Bubengeschichte in sieben Streichen - Max und Moritz. Nur mit dem nicht wegzudiskutierenden Unterschied, dass unsere beiden Politrotzbuben eine ganze Nation verarschen und genau von dieser weiterhin angehimmelt wird. Nun bereits eine schmerzhaft lange Zeit weit über den Welpenbonus hinaus.