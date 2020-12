Markus Wache

Willy Zwerger

Folgender Anspieltipp ist auch für unverbesserliche Optimisten ein feines Stück Musik zum Immerwiederhören: REM mit „Its the end of the world as we know it“. 1987 mit erschreckendem Weitblick von Leadsänger Michael Stipe geschrieben und auf dem Album „Document“ veröffentlicht. Aber hören Sie selbst! Sie können ja vorab schon einmal ein Kerzerl anzünden.