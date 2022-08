Weil sein Todestag am 24. August nun 14 Jahre her ist: Die wahrscheinlich schönste Stimme Österreichs, nämlich die vom leider viel zu früh von uns gegangenen Hansi Lang, beschert uns mit „Have I told you lately …“ den dieswöchigen Musiktipp. Aufgenommen 2008 gemeinsam mit der One Night Band. Enjoy!

Frauen in Österreichs Chefetagen gehören mit einem Anteil von zehn Prozent leider nach wie vor zu den Raritäten innerhalb unserer Unternehmen. Was die eine weitere Verbreitung verhindernden Männchen jedoch noch nicht geschnallt haben, ist Teil des momentan alles beherrschenden Evolutionsschrittes. Sie gehören zu einer aussterbenden Rasse. Was jetzt die Dinos da draussen gar nicht gerne hören werden.

Witzige Nachrichtenschlagzeile in hitzigen Zeiten wie diesen: Die Dürre hat Europa fest im Griff. Also ich finde Ursula van der Leyen überhaupt nicht magersüchtig.

Witzegecko Rudolf Striedinger wird also Chef des Generalstabs. Interessant, wie man im Tarnanzug dermaßen auffallen kann.

Für diese Scooterfahrer wird jetzt eine Helmpflicht gefordert. Auftrag an alle Helmproduzenten: Entwickelt‘s doch auch Modelle mit eingebautem Hirn. Die können dann von den Radlfahrern auch gleich verwendet werden. Und von den Schifahrern.

Wir sollen also ab übermorgen für irgendwem ein Packerl in der Bim mitnehmen. Da werden sicher wieder sehr viele ihre Family oder auch sich selbst mit ziemlich günstigen Überraschungspackerln belohnen. Mit ein Grund für diese Idee ist der seit Jahren steigende Briefträgermangel. Kein Wunder aber auch, dass die Postler immer öfter ihren Dienst quittieren. Lauern doch in den Gärten der Österreicher neben briefträgerhassenden Hunden auch zusehends Exoten wie Kampfkrokodile, Kamikazegeckos, Schnappschlangen und alles andere als komode Warane. Die übrigens in der Bim verboten sind.

Aufatmen kann hingegen die Klebstoffindustrie. Die lustigen Klimaaktivisten kleben sich in letzter Zeit überall fest. Auf Straßen, an Hauswänden, an Statuen oder an Öffentlichen Toiletten. Mühsam müssen sie dann von einem Rudel Beamter mit special Klebstofflöseskills befreit werden. Mein Vorschlag: Lasst sie alle kleben, denn was pickt, das liegt. Spätestens nach einer Woche ist der Spuk vorbei. Denn irgendwann müssen auch die aufs Klo.

Die aktuelle Teuerungswelle betrifft also so ziemlich alles ausser Alkoholika und Klebstoffe, führt aber auch die Schwarzarbeit wiederum in längst vergessen geglaubte Imagehöhen. Und weil es uns auch die Regierung an allen Ecken und Enden vorlebt - der Pfusch ist definitiv wieder in.

Ach ja, das Frequency war auch wieder. So kamen viele Festivalbesucher nach zwei Jahren Pause zumindest wieder einmal zum Baden. Zum Glück ist wenigstens die Traisen noch nicht ausgetrocknet.

Apropos Hygiene. Da allerorts gespart werden muss, macht sich neben dem vorhin bereits erwähnten Pfusch ein neuer, gesellschaftlicher Trend breit. Nämlich jener zu alles unter einer Decke. Ja, sie haben richtig gehört oder gelesen, je nachdem, aber Familien und WGs sparen zusehends an Betten, somit an Bettwäsche, somit an Heizkosten und an Hygieneartikel respektive in weiterer Folge auch an Lebensmittel. Denn das gegenseitige, regelmäßige Ablecken kann mitunter auch ganz schön sättigend sein. Mahlzeit!