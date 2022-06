Mein heutiger Musiktipp stammt aus 1970 und von Mungo Jerry. Beachten sie bitte die damalige Männermode, vor allem die im Gesicht. Genießen sie an heißen Tagen wie diesen „In the summertime“!

Mir fehlen, ehrlich gesagt, die Worte. Der ziemlich breit getretene Gipfel zwischen Rauch und den obersten Bossen der Handelsketten wurde doch tatsächlich als großartiger Erfolg gefeiert. Denn man einigte sich auf eine Kennzeichnngspflicht, wie die Tiere, deren Fleisch es dann im Supermarkt zu kaufen gibt, gehalten wurde. Freilaufend oder in konventioneller Haltung. Und konventionelle Haltung heisst nun einmal Vollspaltenböden, wenig Platz und große Kannibalismusgefahr bei Schweinen sowie Anbindehaltung und Billigimporten bei Rindern. Es ändert sich zwar nichts am Tierleid, aber es steht verschlüsselt auf der Packung und wird verantwortungsmäßig an die Kosumenten abgeschoben. Eine Schande!