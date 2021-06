Leider gibt es heute umständehalber weder einen Musiktipp noch einen Podcast. Also einfach weiterlesen und meinen Wochenrückblick schriftlich geniessen.

Also, allen Medienberichten zum Trotz - der einzige logische Nachfolger im Ranking als Hofer-Ersatz ist sicher nicht Kik, sondern Lidl. Da verwett ich jeden Penny.

Amazon-Mitarbeiter dürfen jetzt also auch legal kiffen. Es ist nur so: Es Cannabissi länger dauern bis geliefert wird. Da kann schon mal Gras drüberwachsen.

Interessant ist auch, dass urplötzlich gerade jetzt der ganze Genderwahnsinn angeprangert wird. Mit diesem leidigen Binnen-I, dem unnötigen Sternchen zwischen dem männlichen und dem weiblichen Teil des jeweiligen Wortes. Bitte, so spricht doch keiner. Und wenn, lieferns dich ohnehin gleich ein. Könnten wir damit bitte diese ganzen Schmonzessinnen wieder einer Michael Endin zuführen?

Österreich hat die größte Biersommelierdichte der EU. Die Frage ist nur, wozu? Weil der Österreicher mit seinem Pro-Kopf-Verbrauch von 107 Litern im Jahr zwar nur Europazweiter hinter Tschechien mit 141 Litern ist, aber doch - und das ist wirklich wichtig - vor Deutschland mit 100 Litern liegt. Und deshalb keine gehobene Bierkultur braucht, da ja das exzessive Hinunterschütten von Biermengen jenseits der Vorstellungskraft ohnehin genetisch bedingt ist und für viele Österreicher zu den einzig wahren Leistungen fürs Land zählen. Und zwar völlig unabhängig davon wie es unserer Fußball-Nationalmannschaft bei der heurigen Euro geht. Die Fans werden das Ihre schon leisten. Und nur darum gehts.

Leisten will sich Richard Lugner neuerdings ein Bienchen, das zwar eher wie Tochter Jackys Tochter aussieht, aber dennoch im Führungsteam einer Baumarktkette ihre Blüten anfliegt. Hoffentlich rührt Mörtel seinem neuen Viecherl nicht zu viel Beton an, auf dass dieses die Lust am fröhlichen Herumschwirren nicht bereits nach dem ersten Blitzlichtgewitter der Yellow Press verliert.

Ich finds ja echt herzig von der Eva, wenn sie mitten im Egotrip ein ganzes Filmteam gefährdet, weil sie sich nicht impfen lassen will. Müssen halt die steirischen Landkrimis hinkünftig ohne sie abgedreht werden. Was hinsichtlich des Ausstrahlungszeitpunktes sicher niemanden mehr jucken wird. Nicht einmal das lustige Staberl in der Nase.

Bleiben abschließend nur mehr die Fragen offen, warum heisses Wasser früher gefriert als kaltes und warum nach wie vor viele glauben, dass ein Saunabesuch Fett verbrennt?