Markus Wache

Willy Zwerger

Mein heutiger Musiktipp wurde bereits Mitte der 1940er veröffentlicht, von Tennessee Ernie Ford 1950 zum Nummer 1-Hit gepusht und handelt von der oft unerträglich harten Arbeit in den Kohlengruben. Hier eine besonders lässige Version von ZZ Tob feat. Jeff Beck. Enjoy "Sixteen Tons"!

Ist es Ihnen auch aufgefallen? Die von „Gemeinsam impfen“ haben in den diversen Spots das Mädel, das da behauptet „Beim ersten Date schmusen - geht sicher“ rausgeschnitten, weil man draufgekommen ist, dass das doch keine so gute Idee war. Nicht nur wegen Covid, sondern auch wegen Affenpocken, Syphilis & Co.

Als Ersatz könnte man sich ja mehr um seine Haustiere kümmern und mit diesen schmusen. Allein an Hunden und Katzen stehen uns da in Österreich rund 800.00 respektive zwei Millionen zur Verfügung. Die One Night-Streuner noch nicht mitgerechnet. Aber Obacht, die domestizierten Versionen sind ganz schön teuer in der Erhaltung. Jüngsten Statistiken zufolge kosten Katzen alleine fürs Futter 51 Euro im Monat, Hunde mehr als das Doppelte.

Einsparen könnte man das zum Beispiel beim Urlaub. Und zwar, in dem man gar nicht fährt, sondern schnurstracks zur Eni-Tankstelle. Dort haben sie grade italienische Wochen.