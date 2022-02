Markus Wache

Willy Zwerger

Weil ja jetzt in den so genannten Energieferien wieder viele Urlaub am Bauernhof buchten, kommt mein heutiger Musiktipp ebenfalls aus dem bäuerlichen Bereich. Genießen Sie den grandiosen Seasick Stevie mit „Down on the farm“ und achten Sie auf seine leidenschaftlichen Moves!

Stellen Sie sich vor, bis dato gratis respektive gegen freiwillige Spenden zu benutzende Öffis führen plötzlich zu bezahlende Tickets ein, kündigen aber an, diese erst in fünf Wochen zu kontrollieren, wenn überhaupt. Na was glauben Sie wieviele bis dahin schwarzfahren? Genau, fast alle. Also warum sollten die Impfnonos jetzt impfen gehen, wenn erst Mitte März kontrolliert wird? Zu Ende gedacht schaut anders aus. Und dann, wenn wir alle Coronapositiv sind, wird sich die Normalität sowieso verändern. Ohne Corona bist Du dann der wirkliche Outsider.

Nächstes Thema Atomstrom. Für die EU ist er deswegen grün, weil er auch nachhaltig ist. Ziemlich zynisch dabei die Begründung: Neuesten Technologien zufolge dauert der Abbau der radioaktiven Abfälle nicht mehr 2,3 Millionen Jahre, sondern nur mehr 1,2 Millionen. Lieb. Irgendwie.