Mein heutiger Anspieltipp vereint zwei Super-Stimmen von heute mit einem Super-Lied der Beatles von gestern: Morgan James & Haley Reinhart coverten das relativ unbekannte Dear Prudence. Ein wahrer Genuss.

Leider gibt‘s diese Woche keinen Podcast von meinem Wochenrückblick. Dafür aber wie immer schön zum runterlesen. Viel Vergnügen!

Nach der Neubestellung der ORF-Generalintendanz öffnen sich plötzlich alle elektronische Auftragsfiles der ORF-Grafiker samt dahinter stehenden Werbe- und PR-Agenturen bezüglich sämtlicher ORF-Logos und Auftritte, damit der türkis-grün-weiße Mannschacher auch wirklich vortrefflich zur politikkonformen Geltung kommt. Mit den kolportierten Mehreinnahmen durch die GIS müsste sich das locker ausgehen.

Manuel Fellers zweites Baby ist da. Endlich genug Starter für einen Parallelslalom.

NR Andreas Hangar stellt also klipp und klar dar, dass er kein - wie das böse Satirefachblatt „Die Tagespresse“ mit einer Klage beweisen will. Also, Projekt ist der Hangar sich nicht, eher ein Objekt.

Die Wiener Linien möchten also aus jedem Fahrgast einen Paketzusteller machen. Jeder soll für einen anderen das eine oder andere Packerl zumindest ein Stück des Öffiwegs mitnehmen. Wär doch auch eine Idee für die Postbusse, oder? Weil so billig haben die Wiener noch nie eingekauft.

Schöner Verleser über eine Ausstellungs-Ankündigung, die von 11.8.-30.10.2021 vom Holzbaum Verlag in der Galerie der komischen Künste im Museumsquartier kuratiert wird: Kartons über Katzen anstatt Cartoons über Katzen. Und ich dachte schon, der Holzbaum Verlag sieht es als seine moralische Verpflichtung, der Kartonindustrie imagemäßig mittels neuartigen Katzenbehausungen etwas unter die Arme greifen zu müssen.

Während die einen wie zum Beispiel Marcel Prawy, wer ihn noch kennt, gemeinsam mit einer Horde ab- und durchgewetzter Billasackerln im ehrwürdigen Hotel Sacher hausen musste, verprasste das Schnucki der Chefbuchhalterin das extra für ihn abgezweigte Milliönchen in Discos, Bars, auf Partys und im Internetz. Mit seinem auf der sehr zu empfehlenden Plattform zitate.eu veröffentlichten Zitats „Alles was man besitzt, ist eine Belastung“ stimmt jedoch nicht ganz. Denn wie man sieht kann auch alles, was man nicht besitzt, zu einer ganz schönen Belastung werden.

Piatnik konnte während des Lockdowns ein 56-prozentiges Umsatzplus erwirtschaften. Was mich als verspielten Hund besonders freut. Vor allem, wenn es sich um Brettspiele handelt und nicht um solche Dumdum-Spiele, für die man keine anderen Skills benötigt als ein herkömmliches Brett vorm Kopf.

Abschließend noch ein kleiner prohaskaidischer Gedankenkalauer: Während der Messi noch seine sieben oder acht Zwetschken aus dem Barcelona zusammenkramen muss, hat der Alaba in dem Madrid nicht einmal noch ein Häusel. Wie wärs mit einer WG ungefähr an der Tabellenspitze?