Markus Wache

Willy Zwerger

Mein heutiger Musiktipp führt uns zurück in die Vereinigten Staaten des Jahres 1971. Die glaichnamige britische Band America sang von einem Pferd ohne Namen - „A horse with no name“, ein ziemlich wüster Ritt. Enjoy!

Langsam, aber sicher mutiert die alleinige Maskenpflicht für Supermarktangestellte zur Farce. Daher plädiere ich die FFP2 gegen venezianische Karnevalsmasken zu tauschen. Damit wenigstens optisch wieder so etwas wie positive Stimmung aufkommt.

Positive Stimmung wollte Leonore Gewessler verbreiten, in dem sie stolz die wiederentdeckte PET-Mehrwegflasche von Vöslauer präsentierte und einmal mehr an die Einführung des Einwegpfands für Getränkegebinde 2024 erinnerte, mit deren Hilfe wir dann 2025 die EU-Vorgaben locker erfüllen werden. Was sie und all die anderen Regierungsobersten immer wieder zu erwähnen vermeiden, ist halt die Tatsache dass sich die vorgegebenen EU-Recyclingquoten auf den gesamten Plastikmüll beziehen und der Flaschenanteil gerade einmal 17 Prozent beträgt. Womit wir für 83 Prozent des Plastikmülls nicht wirklich eine patente Lösung haben.