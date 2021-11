Anlassbezogen kommt mein heutiger Musiktipp ganz schön heiß daher - The Crazy World Of Arthur Brown mit „Fire“ aus dem Jahre 1968.

Jetzt gilt es wieder eine Entscheidung zu treffen. Einfach weiterlesen oder sich meinen Wochenrückblick als Podcast anhören. Oder zuerst lesen und dann anhören. Sie können aber auch zuerst das Akustische erledigen und danach das Optische. Wobei, ganz Gefinkelte hören sich den Podcast an und lesen parallel mit. Nur so als Tipp.

Eines gleich vorweg. Wieder einmal gehörte mein Heimatort Reichenau an der Rax in der vergangenen Woche mit fast sommerlichen Temperaturen zu den wärmsten Orten des Landes. Was aktuell kein Wunder ist, brennt doch seit einer Woche fast der gesamte Nordhang rund um den Mittagsstein, auch Feuchter genannt. Dank vierzehn Hubschraubern von Bundesheer, Polizei, Heli Austria, aus der Slovakei und aus Bayern sowie zweier Löschflugzeuge aus Italien hat man abertausende von Litern an Wasser auf die über einem Quadratkilometer große Brandfläche ins steile Gelände abgelassen, sodass der Berg selbst bereits verzweifelt nach Luft ringend um Namensänderung von Feuchter auf Waschelnasser angesucht hat.