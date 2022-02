Beatles gehen immer. Hier ein eher unbekannterer Song aus dem legendären „Help!“-Album, geschrieben im Jahre 1965 vom genialen Duo Lennon/McCartney, live performed von den Wings 1976 bei ihrer großen Amerika-Tournee - „I’ve just seen a face“. Enjoy!

Naja, jetzt haben wirs also doch schriftlich auch. Diese elende Postenschacherei der Regierungsparteien ÖVP-FPÖ und ÖVP-Grüne. Jetzt nicht, dass die Vorgängerkoalitionen keine Postenschacher betrieben hätten, aber die waren nicht so dreist - oder dumm, je nachdem - das ganze schriftlich mit exaktem Timing festzuhalten. Mal schauen, was wir nach den Chatprotokollen und diesem Hoppala noch alles entdecken. Vor allem, wie weit Volksverarschung noch gehen kann. Aber vielleicht ist das alles auch nur dem allgemeinen Trend zur individuellen Verblödung geschuldet - die Politiker merken sich einfach nichts mehr. Das würde nämlich auch so manches andere erklären.