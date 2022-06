Markus Wache

Willy Zwerger

Weil ja momentan Camping wieder sehr in ist, kommt mein heutiger Musiktipp aus der grandiosen 68er-Hippieszene - und zwar von der amerikanischen Bluesrockband Canned Heat mit „Going up the country“. Enjoy!

Do schau her. Der völlig misslungene Entwurf zur Novelle des Tierschutzgesertes wird also doch wieder aufgeschnürt. Bin nur neugierig ob sich GesundheitsImister Rauch und Landwirtschaftsmister Totschnig zumindest jetzt einig werden, wem der Tierschutz nun wirklich gehört. Weil bis dato glich das eher einem Verschubbahnhof.

In einem Strategiepapier der Bundesregierung stand angeblich, dass man ja auch als Alternative zur prekären Teuerungswelle genau so gut die Obdachlosigkeit anstreben könnte. Das soziale Netz unseres Landes würde sehr wohl noch einige Mitglieder vertragen. Gerüchten zufolge wurde aber dieser Part der lustigen Regierungserklärungensammlung bereits wieder verworfen.

Nicht verworfen hat Marcel Hirscher seine Idee vom eigenen Rennstall. Nun hat er auch ein Rentier dazubekommen. Fehlt nur mehr der Weihnachtsmann und eine ordentliche Kutsche. Dann kann der Winter kommen.