wolterke - stock.adobe.com

Aldi erwirbt in den Vereinigten Staaten rund 400 Supermärkte der Banner Winn-Dixie und Harveys. Mit der Transaktion vergrößert der deutsche Discounter seinen Fußabdruck in den südöstlichen US-Bundesstaaten. Aldi US wagt dabei etwas Neues.

Aldi übernimmt in den Vereinigten Staaten das Supermarktgeschäft von Winn-Dixie und Harvey's. Die Akquisition umfasst rund 400 Filialen in Alabama, Florida, Georgia, Louisiana und Missi