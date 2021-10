Auf Initiative von café+co fand heuer am 24. und 25. September zum 11. Mal das mittlerweile traditionelle Weinwandern statt. Rund 280 Teilnehmer folgten dem Aufruf und sammelten so für das "Netzwerk Tirol hilft".

Wirtschaftswanderung 2021: Einblicke

Nach sechs Jahren in Fieberbrunn und vier Jahren in Kitzbühel lockte heuer erstmals die Zillertaler Bergkulisse Wanderbegeisterte aus Wirtschaft und Politik nach Fügen. Bei der Wanderung über Geolsalm und Spieljoch standen nicht nur der Austausch der knapp 280 Führungskräfte, Politiker und Diplomaten im Fokus, sondern auch der soziale Aspekt im Fokus. So wurde auch dieses Jahr eifrig für das von Landeshauptmann Günther Platter gegründete "Netzwerk Tirol hilft" gespendet. Tatkräftig unterstützt wurde die Wirtschaftswanderung von café+co, durch die Spieljochbahn, die Wirtschaftskammer Schwaz, die Industriellenvereinigung Tirol und die Erste Ferienregion im Zillteral – Fügen-Kaltenbach. "Ich bedanke mich für die Unterstützung, die wir jedes Jahr durch die Wirtschaftswanderung und ihre Teilnehmer erfahren. Leider gibt es viele Familien, die großes Leid ertragen müssen und die auf Spenden angewiesen sind. Es macht mich stolz, dass wir mit den Spenden aus der Wirtschaftswanderung in den letzten elf Jahren so viel Gutes bewirken konnten", freut sich Landeshauptmann Platter über gelebte Solidarität für Tirols Hilfsbedürftige.Im Zentrum des Austausches standen vor allem der Arbeitskräftemangel und dessen Bewältigung. "Alle Branchen kämpfen derzeit mit fehlenden Arbeitskräften. Es braucht hier schnell Lösungen, um den Standort Österreich wirtschaftlich abzusichern. Mit der Wirtschaftswanderung bieten wir eine Plattform, um aktuelle Herausforderungen zu diskutieren, Lösungsansätze zu besprechen und Erfahrungswerte miteinander auszutauschen", betont Fritz Kaltenegger, Sprecher der Geschäftsführung von café+co International. Vor dem Hintergrund war es den Organisatoren ein Anliegen, junge Menschen, die gerade ihre Ausbildung absolvieren, vor den Vorhang zu holen. Landesrat Toni Mattle, WKO-Vizepräsidentin Martha Schultz und Fritz Kaltenegger zollten deshalb den angehenden Köchen und Floristinnen sowie den Schülern der Tourismusfachschule Zillertal, die für Kulinarik, Blumenschmuck und Service verantwortlich zeichneten, ihre Anerkennung.