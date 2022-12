Die Wienerinnen und Wiener möchten trotz Preissteigerungen und steigender Inflation auch heuer nicht auf den Nikolo am 6. Dezember verzichten. Wo und was die Wienerinnen und Wiener für das Fest einkaufen, zeigt eine Studie der KMU Forschung Austria.

Stationärer Handel vor Online

Laut einer aktuellen Studie der KMU Forschung Austria, die die Wirtschaftskammer Wien in Auftrag gegeben hat, wollen acht von zehn Familien mit Kindern den Heiligen Nikolaus am 6. Dezember feiern. "Die Wiener empfinden den Nikolotag als schöne Gelegenheit, den Liebsten kleine Präsente zu überreichen. Jene, die ein Geschenksackerl besorgen, geben durchschnittlich 40 Euro dafür aus", so Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Wien. Beschenkt werden dabei am häufigsten die eigenen Kinder (38 Prozent) und der Partner (35 Prozent). Lediglich 22 Prozent der Wienerinnen und Wiener geben an, niemanden zu beschenken. In den roten Nikolo-Sackerln landen Schokolade und andere Süßigkeiten - das sagen 75 Prozent der 204 per Telefoninterview Befragten. Auch Obst, wie Mandarinen oder Äpfel und Trockenfrüchte und Nüsse dürfen im traditionellen Sackerl nicht fehlen. Verschenkt werden aber auch Spielwaren (25 Prozent) und Bekleidung (13 Prozent).Die Einkäufe zum Nikolo erledigen die Wienerinnen und Wiener am liebsten im stationären Handel, zeigt die Studie. Das meinen 86 Prozent der Befragten. "Die Produkte anzugreifen, zu sehen, zu ertasten oder zu riechen, ist der beste Weg, die schönsten Geschenke für die Liebsten zu finden", so Gumprecht. Dabei schätzen die Kunden hier die sofortige Verfügbarkeit und das "Anfassen" der ausgesuchten Produkte (76 Prozent). Gut ein Drittel der Befragten (31 Prozent) erledigt die Nikoloeinkäufe online. Dabei bieten viele Wiener Süßwarenhändler eigene Webshops an oder nehmen telefonische Bestellungen entgegen.