WK Wien: Wiener Handel im Silvestergeschäft

Auf das Weihnachtsgeschäft, das auch nach dem Fest weitergeht, wenn die Konsumenten Wertgutscheine oder Geldgeschenke einlösen oder Geschenke umtauschen, folgt das Silvestergeschäft im Handel. Laut Handelsobfrau Margarete Gumprecht (Wirtschaftskammer Wien) zählen dann vor allem Sekt, Champagner, Glücksbringer, Dekoartikel und Lebensmittel aus der Feinkostabteilung zu den Hauptumsatzbringer. Dafür würden die Wienerinnen und Wiener heuer rund 47 Euro aufbringen. Besonders die Ausgaben für Essen und Trinken steigen vor den Festtagen und vor Silvester deutlich. "Der Lebensmittelhandel verzeichnet rund um die Feiertage die ‚höchsten Peaks‘ des Jahres", sagt Gumprecht. Zu den beliebtesten Gerichten für die Silvesterfeier zählen demnach: Fisch, Fondue, kalte Platten, Würstel und Mitternachtsgulasch. Auch die 92 Wiener Vinotheken seien in diesem Zeitraum gut besucht und würden einen wesentlichen Teil ihres Jahresgeschäfts generieren: Sieben von zehn Wienern stoßen auf das Neue Jahr mit Sekt und Champagner an. In Summe werden rund 2,5 Millionen Gläser getrunken. Die letzten Tage im alten Jahr bringen den Händlern also einen wichtigen Umsatzschub. "In den Tagen zwischen Stefanitag und Silvester macht der10 bis 15 Prozent des Weihnachtsgeschäfts", schätzt Gumprecht.Da der 31. Dezember heuer auf einen Samstag fällt, gelten in Wien laut WKW folgende Öffnungszeiten: Derhat bis 17 Uhr, der Le­bensmittelhandel bis 18 Uhr geöffnet. Der Süßwarenhan­del, Blumenhandel und dermit Silvesterartikel darf sogar bis 20 Uhr geöffnet bleiben. Am Neujahrstag (1. Jänner 2023) gelten die Sonderöffnungszeiten für Verkaufsstellen an Bahnhöfen.