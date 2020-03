WKO: Corona-Kurzarbeit: Offene Punkte geklärt

Das Modell ist das Instrument der Stunde, um Arbeitsplätze zu sichern. Nachdem die WKO nachjustieren musste, ist die Kurzarbeit nun für Unternehmer leichter umsetzbar.

Bei der Corona-Kurzarbeit wurden weitere offene Punkte geklärt. Konkret handelt es sich dabei um eine Verbesserung in Bezug auf Mitarbeiter, die sich während der Kurzarbeit im Krankenstand befinden. Betriebe erhalten auch hier eine Beihilfe vom AMS.